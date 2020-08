Mentre le voci di mercato si rincorrono di continuo, i giocatori della Juventus si godono le vacanze e ricaricano le batterie in vista della prossima stagione. Siete curiosi di sapere dove sono insieme alle loro fidanzate e mogli? A far chiacchierare maggiormente, anche per le suggestioni di mercato, è la vacanza a Ibiza di Paulo Dybala insieme al possibile futuro juventino Rodrigo De Paul. Nella stessa località spagnola poi sono presenti altri due sudamericani come Rodrigo Bentancur e uno juventino del passato come Roberto Pereyra. A Ibiza anche Carlo Pinsoglio, che ha postato un video in slow motion con la sua Giulia Ortaggi.

AL CALDO - Rientrando in Italia, abbiamo visto diverse foto nei giorni scorsi di Cristiano Ronaldo e Georgina sullo yacht al largo delle coste liguri e tirreniche. Foto al mare pure per Aaron Ramsey e i suoi bimbi. Mentre Douglas Costa si trova in Turchia, nella regione della Cappadocia, suscitando l'approvazione di Demiral.

IN ALTURA - C'è chi preferisce il fresco della montagna insieme alla famiglia. Si tratta di Leonardo Bonucci, scatenato con le foto ad alta quota, e Gigi Buffon in Lunigiana.

