La Juventus lavora anche per pianificare il futuro, come sempre. Occhio lungo per anticipare tutti sui talenti in vetrina. Uno di questi è sicuramente Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002 del Novara che nell'ultima stagione è stato uno dei protagonisti della squadra arrivata ai playoff promozione per salire in Serie B. La Juve l'ha seguito per diversi mesi mandando degli scout a vederlo, così come hanno fatto anche Atalanta e Sassuolo in Italia e Chelsea e Dortmund all'estero. Negli ultimi giorni, anche l'Atletico Madrid ha messo gli occhi su Barbieri, gioiellino del Novara.