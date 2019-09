Kai Havertz piace a tutta Europa. Come scrive la Bild, il centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen è finito nel mirino della Juventus, oltre che di Real Madrid, Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco. La Juve se lo ritroverà davanti il primo ottobre, quando il Bayer Leverkusen arriverà a Torino per la seconda giornata del girone di Champions League. Che sia la data giusta per iniziare a parlare con il club tedesco? L'occasione è senz'altro ghiotta.