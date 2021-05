Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Il portiere classe '99 lascerà il Milan a parametro zero, su di lui è forte l'interesse della Juventus che studia la situazione da diverso tempo in attesa di capire cosa sarebbe successo con i rossoneri. Ora che Maldini ha praticamente annunciato l'addio del giocatore potrebbe partire l'assalto, prima però va superata la concorrenza estera. Secondo i betting analyst, come riporta Agipronews, la squadra favorita a prendere Donnarumma sarebbe proprio la Juve, che si può giocare a 1,85. Dietro ai bianconeri c'è il Psg in lavagna a 2,75 ma occhio anche al Barça che ha una quota di 3,50. Più indietro le ipotesi Manchester United (6,00), Real Madrid (15,00) e Chelsea (18,00).