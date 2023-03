Apre così il Corriere dello Sport, che sottolinea: "La mezz’ora giocata dal francese nel derby ha segnato l’inizio di una nuova stagione per la squadra di Allegri, che finalmente inizia a trovare la fisionomia pensata la scorsa estate. Un disegno in cui Paul è naturalmente uno dei cardini". E non solo: "Allegri, intanto, sta già pensando al centrocampo che verrà e che dovrà costituire la base di ogni ragionamento d’ora in avanti. Vale a dire Locatelli in regìa con Rabiot mezzala destra e Pogba interno sinistro, più Cuadrado e Kostic sulle ali. Un mix di fisicità, qualità, potenza e velocità".