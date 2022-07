Le voci di mercato non sembrano distrarre Nicolò, per il momento. Dopo il problema di lombalgia, il calciatore ha cominciato ad allenarsi con costanza e segnare gol: 1 nell’amichevole contro il Sunderland e una tripletta nella partitella in famiglia di ieri. Al termine della sessione, un lungo colloquio con il capitano Lorenzo, come racconta Tuttosport: “Difficile dunque districarsi nei pensieri del 22 giallorosso, ci ha provato però Pellegrini al termine dell’allenamento mattutino, fermandosi con Nicolò in mezzo al campo d'allenamento per una buona mezz’ora. Un fitto colloquio dove inevitabilmente si è affrontato anche il momento delicato che Zaniolo sta attraversando. Consigli da compagno di squadra, ma soprattutto da capitano perché”. In tutto questo, Josénon manca di far sentire il suo apporto al calciatore, benché avrebbe preferito che, a questo punto del precampionato, il nodo sul suo futuro fosse già sciolto.La trattativa, però, ad oggi, sembra essere lontana dalla risoluzione. L’incontro a Milano traè servito a registrare ufficialmente l’interesse dellapere avviare i primi contatti esplorativi, quelli con l’agente del calciatore a definire gli eventuali aspetti contrattuali.. La dirigenza bianconera continua a insistere sull’inserimento di una contropartita –-, per abbassare le pretese economiche, mossa puntualmente respinta.