Come dichiarato nei giorni scorsi dal diretto interessato, Meunier, terzino destro del PSG, è stato vicino a cambiare casacca nella finestra di mercato appena conclusa. I parigini hanno proposto alla Juve uno scambio con De Sciglio rifiutato però dai bianconeri. Il futuro del terzino transalpino, però, potrebbe essere ugualmente lontano dalla capitale francese. Il giocatore ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e, senza un rinnovo, potrebbe cedere alla corte di squadre come Arsenal e Manchester United oltre alla stessa Juve.