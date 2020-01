Secondo quanto riportato dal francese Parisien, Thomas Meunier sta cercando un'occasione in Premier League. L'esterno belga, in scadenza con il Paris Saint-Germain, sta studiando quale sia la sua miglior destinazione per il futuro e sta seriamente pensando all'Inghilterra come campionato adatto in cui giocare. Non la Juventus, quindi, che a più riprese ha provato a cercarlo. Prima, su offerta del Psg nello scambio con De Sciglio, ora con la prospettiva di aggiungere un terzino destro a costo zero.