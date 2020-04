1









Il futuro di Thomas Meunier è lontano dal Paris Saint-Germian, ma anche dall’Italia. La Juve ci ha pensato, uno degli obiettivi del prossimo mercato è la ricerca di un terzino e il belga può rappresentare un’occasione essendo in scadenza, ma il suo destino pare essere in Inghilterra. Stando a quanto riporta TeamTalk, il club attualmente in pole per l’esterno destro sarebbe il Tottenham, su espressa richiesta del tecnico Josè Mourinho. Occasione che dunque sembrerebbe sfumata, sebbene i bianconeri avrebbero più piste da seguire, come Emerson Palmieri, Alex Telles, e il rientro di Luca Pellegrini.