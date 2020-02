Il terzino del Paris Saint-Germain Thomas Meunier continua ad essere un obiettivo gradito dalla Juventus. L’esterno belga ha il contratto in scadenza a fine stagione e il ds Paratici l’ha sottolineato sul proprio taccuino come possibile colpo a parametro zero. E passi verso il rinnovo non ci sono, anzi. Secondo quanto riporta l’Equipe, Meunier avrebbe rifiutato una prima offerta di rinnovo presentatagli dal direttore sportivo dei parigini Leonardo, deciso a voler cambiare aria a fine stagione e lasciare Parigi. Torino potrebbe essere la sua prossima destinazione.