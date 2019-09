Thomas Meunier è stato vicino alla Juventus a più riprese nelle ultime finestre di mercato. Il Paris Saint-Germain ha chiesto Mattia De Sciglio ai bianconeri nelle ultime ore della scorsa finestra estiva, ma non c'è stato modo di definire un'operazione valida per entrambe le parti in tempo. Fabio Paratici, però, non ha perso d'occhio Meunier, ieri tra i migliori nella splendida vittoria per 3-0 contro il Real Madrid in Champions League. E, secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juventus è pronta all'assalto del terzino destro la prossima estate, quando potrà partire a parametro zero dal PSG.