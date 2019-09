Si è fatto male Piccini, e allora il Valencia torna sul mercato degli esterni bassi. L'ultima idea cozza con quella avuta dalla Juventus, che in queste ore sta trattando l'uscita di Mattia De Sciglio con il Paris Saint Germain: il terzino ex Milan è stato richiesto da Leonardo nell'ultimo contatto avuto tra Juve e Psg. E a Paratici è stato proposto proprio Meunier, finito nei desideri proprio degli spagnoli. 3 milioni di euro di prestito più diciotto per un'opzione di riscatto, obbligatorio intorno ai 25 match disputati. Marcelino spinge per il belga, mentre la Juve aspetta di capire quale sarà il suo destino. In ogni caso, sono ore frenetiche.