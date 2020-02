Dopo lo stallo durante il mercato di gennaio, la Juventus sta lavorando per iniziare a mettere le basi in vista della sessione estiva. Una delle priorità per i bianconeri è rinforzare le fasce, tra i nomi sul taccuino di Fabio Paratici c'è quello di Thomas Meunier, terzino sinistro in scadenza a giugno con il Psg col quale non ha ancora rinnovato il contratto. I dirigenti della Juventus sono sempre attenti alle opportunità da cogliere nel mercato dei parametro zero, Meunier è un nome ancora caldo per la prossima stagione.