Un futuro ancora da scrivere per Thomas Meunier. Il terzino destro del Paris Saint-Germain rappresenta un’ottima occasione a costo zero, in passato è stato accostato alla Juventus e più recentemente, in Francia, davano per fatto il passaggio al Borussia Dortmund. Tuttavia, il belga ha espresso le sue intenzioni sulla pagina Instagram di RTBF, affermando di voler rimanere a Parigi: "Il mio primo obiettivo è sempre restare a Parigi, ma per ora la situazione è calma. Accordo imminente con il Borussia Dortmund? Tutto ciò che circola sui social a riguardo non lo capisco: ho visto tanti articoli che mi accostano a Tottenham o Inter, ma non capisco questa mania".