Parole dure quelle rilasciate alla stampa tedesca da Thomas Meunier, nuovo difensore del Borussia Dortmund. L'esterno belga si è confessato a Deutschen Presse-Agentur, attaccando il ds del Paris Saint Germain Leonardo sulla sua decisione di accasarsi a costo zero in Bundesliga: "Leonardo ha detto che io avrei rifiutato la proroga del contratto in scadenza il 30 giugno, ma non è così. Voglio chiarirlo, lui non ha mai cercato di raggiungere un accordo con la BVB, figuriamoci con me. Voleva che giocassi gratuitamente". L'esterno piaceva anche alla Juve, che non ha mai affondato il colpo.