Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la Juve sta pensando a Thomas Meunier, esterno difensivo del PSG, per rinforzare il reparto arretrato. Il 25enne belga, già in passato accostati ai bianconeri, si svincolerà dai parigini il 30 giugno 2020. Potrebbe quindi essere preso a zero per la prossima stagione.