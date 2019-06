Thomas Meunier, terzino destro del Paris Saint-Germain, seguito dalla Juventus tra i possibili eredi di Joao Cancelo in caso di addio nella prossima estate di mercato, ha parlato del suo futuro a Le Parisien. Queste le sue dichiarazioni: "Offerte? Da gennaio me ne sono arrivate molte, una decina, tutte dai migliori 5 campionati europei. Ho detto ai dirigenti di essere pronto a restare, che mi sarebbe piaciuto molto. Non mi hanno risposto: 'Vogliamo assolutamente vederti'. Se il club mi dice: 'Abbiamo bisogno di soldi, c'è di mezzo il Fair Play Finanziario' e so che l'anno prossimo non giocherei, si troverà sicuramente una situazione che accontenterà tutte le parti".