Metti un Sarri ultrà. Tutto vero, proprio in una partita nella quale il pubblico nemmeno c'è, all'Allianz Stadium. Anzi: capo ultrà. Sì, perché come ha riportato Sky Sport, l'allenatore della Juventus si è girato verso la sua panchina e ha alzato le braccia per fare segno al suo staff e ai giocatori vicino a lui di incitare la squadra in campo negli ultimi minuti della gara con l'Inter. Sarri ha chiesto di stare tranquilli e gestire il vantaggio (2-0) senza agitarsi e facendo girare il pallone.