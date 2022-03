Il Seregno, squadra che milita in Serie C ed è recentemente stato avversario della Juventus Under 23, ha in corso una causa con l'ex presidente Erba. Oggi sulle colonne del Corriere della Sera sono usciti dei messaggi scritti dal presidente su una chat Whatsapp.



INTERCETTAZIONI - ​"Se non si vince, picchiamo lo spogliatoio. Solo le botte capiscono. Contro il Renate prendo la mazza, giuro. Mariani (l’allenatore, ndr) deve morire. Scognamiglio (ex difensore, ndr)? Gli vanno tagliati i capelli, compro la macchinetta. Come gli ebrei".