La stagione 1998-99 della Juventus, l'abbiamo già visto nella puntata precedente su Esnaider, fu parecchio travagliata: l'infortunio di Del Piero, l'avvicendamento Lippi-Ancelotti, il 7° posto... Se il crociato di Alex fu sicuramente decisivo nelle sorti di quell'annata,A "vivacizzare" il centrocampo dei Davids, Tacchinardi, Deschamps, Di Livio e Conte, era arrivato a Torino un 26enne francese di nomeBlanchard è cresciuto in zone di confine. Nato vicino Calais, muove i primi passi nel Dunkerque. Scenari pieni di storia, specialmente tra il 1940 e il '45., in Lorena (vi ricordate, a scuola, l'Alsazia e la Lorena che passavano continuamente da Francia a Germania? Ecco) con cui vince una Coppa di Lega e perde un campionato solo per differenza reti. La Juve lo porta invece al... centro del panorama calcistico italiano spendendol'intenzione è quella di comprarlo "per un tozzo di pane" (Avvocato e Roi Michel, pardonnez-moi!) e metterci il caviale sabaudo al fianco dei connazionali (e freschi campioni del Mondo) Deschamps e Zidane.Blanchard è un centrocampista apprezzato per la sua, capace di impostare, inserirsi e interdire. E sicuramente è così. Il problema è che non eccelle in nessuna delle tre fasi, e con la pesante maglia bianconera, in contesti come la Serie A e le coppe europee, finisce per risultareA dire il vero il suo inizio è promettente. Ma solo nel precampionato: ottima prestazione ad agosto '98 in un'amichevole inglese contro il Newcastle. Sarà l'unica gioia (peraltro vana, dato che segnò il gol della bandiera) della sua avventura bianconera.A febbraio '99 Ancelotti prova a rilanciarlo, ma desiste quasi subito.In totale le presenze in Serie A sono(solo una per tutti i 90', ko interno con la Lazio, ed è in campo per l'ultimo quarto d'ora quando Del Piero si fa male nella maledetta trasferta di Udine),in Champions League (altrettanti pareggi nel girone, e anche qui solo una gara intera) e tutte ele partite di Coppa Italia, con maggior minutaggio, fino all'eliminazione ai quarti contro il Bologna di Mazzone. Rispetto ad Athirson, Elia ed Esnaider, Blanchard non può nemmeno vantare la soddisfazione di un trofeo da esibire nel palmarès juventino.Nell'estate '99, dopo una sola stagione,(e al suo posto prende un giocatore che sarà protagonista della prossima puntata...). L'ex Metz può così tornaretra secondo posto in Ligue 1 e semifinale di Coppa Uefa. Nel 2003 infine valica le Alpi: va a vincere un campionato e tre coppe nazionali con l'Austria Vienna, prima di chiudere la carriera all'Austria Karnten.Oltre che alle zone di confine, Blanchard è affezionato pure alle strutture ad anello e ai ricorsi storici: dopo aver smesso di giocare, ha fatto il direttore sportivo del Lensnella terza serie francese. Curiosità:che aveva trovato qualche difficoltà in bianconero, il suo nome era Thierry Henry...Nel difficile inizio della stagione 2015-2016 (di cui vi abbiamo parlato recentemente) la Juve incappò in un clamoroso 1-1 allo Stadium contro il Frosinone, raggiunta all'ultimo respiro dalla capocciata del difensoreNessun legame con Jocelyn (anche le nazionalità sono diverse: Leonardo è italiano, per la precisione toscano) ma evidentemente si tratta di un cognome indigesto per la Vecchia Signora.