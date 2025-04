Messina-Juve Next Gen, i convocati: non c'è Adzic

Getty Images for Lega Serie A

DaL'ultima gara della regular season la Juventus Next Gen – già qualificata alla fase play-off – la giocherà in trasferta, sul campo dell'ACR Messina. Fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 20:00 di oggi, domenica 27 aprile 2025.Di seguito i giocatori convocati da Massimo Brambilla per il match contro la formazione siciliana.SERIE C | ACR MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI1 Garofani5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig16 Amaradio17 Guerra24 Citi25 Scaglia S.26 Gil Puche

28 Owusu30 Daffara31 Puczka34 Turco40 Villa44 Deme73 Faticanti74 Papadopoulos77 Quattrocchi79 Silva Semedo99 Pietrelli