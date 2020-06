22 casi di positivi di coronavirus al Cruz Azul. Il club messicano, ha registrato 8 positivi nella squadra maschile e 14 in quella femminile. In questi giorni il Cruz Azul sta facendo il ritiro pre-campionato fuori dalla capitale messicana, ma ora il club ha deciso di mandare i giocatori positivi nella capitale per isolarli dal resto del gruppo. Il campionato messicano si è concluso definitivamente un mese fa a causa della pandemia senza assegnare il titolo, il calcio in Messico ricomincerà i primi di luglio.