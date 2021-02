Che storia, quella di Junior Messias. Il giocatore brasiliano, oggi al Crotone, conosce bene il Piemonte e pure Torino, dove domani sera tornerà per giocare in quella che è stata per anni la sua casa. Lo sognava, l'Allianz Stadium. Di sicuro quando la sera giocava al Cit Turin nei tornei amatoriali: faceva squadra con un gruppo di oriundi peruviani, di giorno consegnava elettrodomestici a domicilio. Doveva aiutare la famiglia. Il sogno è diventato realtà con il Crotone, dopo una trafila tra Casale, Chieri e Gozzano. Una favola. Messias sa bene che "sarà una partita difficilissima. Andremo per fare la nostra gara, ci vorrà la giusta tensione e il miglior Crotone".