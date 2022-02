L'attaccante del Milan, Junior Messias, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv in occasione della gara di domani contro la Sampdoria. L'ex giocatore del Crotone ha poi parlato anche della lotta Scudetto, sostenendo come chiunque giochi contro i rossoneri si prepari a fare la gara della vita.



'Tutte le squadre quando giocano contro il Milan cercano di dare sempre il massimo possibile. Fanno tutti la partita della vita. Dovremo essere concentrati e consapevoli di non aver fatto ancora nulla perche c'è ancora molto da fare per ottenere il traguardo sperato.