2009/10: 34 goles

2011/12: 50 goles

2012/13: 46 goles

2016/17: 37 goles

2017/18: 34 goles

2018/19: 36 goles



¡Messi GANA su 6ª BOTA DE ORO!



Soltanto Kylian Mbappé, a segno questa sera con il Paris Saint-Germain contro il Reims, ma fermo a quota 33, poteva raggiungere il fuoriclasse blaugrana. Così non è stato e ora "in corsa" resta soltanto Fabio, che però dovrebbe segnare la bellezza di 10 gol nella partita tra la sua Sampdoria e la Juventus. Nulla da fare per Cristiano, a quota 21 gol in Serie A contro i 26 di Quagliarella, nella sua prima stagione in bianconero.