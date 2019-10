Sesta Scarpa d'Oro per Leo Messi, miglior marcatore della scorsa stagione. L'attaccante si è piazzato al primo psoto davanti a Kylian Mbappé, autore di 33 reti in Ligue 1, e Fabio Quagliarella, ai piedi del podio con i suoi 26 gol la scorsa stagione. Messi ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dei figli ed ha dichiarato: "Dedico questo premio alla mia famiglia. Senza la mia squadra non avrei potuto vincere nessun premio. La Champions League è qualcosa di speciale e ogni anno vogliamo vincerla, ma siamo consapevoli che la Liga è la cosa più importante, è ciò che ti porta a competere in Europa. Noi siamo il Barcellona e vogliamo vincere tutto".