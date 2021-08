Ha scherzato così, in un'intervista a TyC Sports, Angel Di Maria tra risate e battute, accogliendo l'ex numero 10 blaugrana al Psg, dopo che Aguero aveva scelto il barça per poter giocare con l'amico Leo.Ha poi aggiunto: "Togliendo tutto questo, la cosa peggiore in realtà è che si è infortunato di nuovo, e questa è la cosa più triste. Stava facendo un grande sforzo con il ginocchio, cercando di recuperare ed essere ad un buon livello, e si è infortunato di nuovo. Speriamo che possa riprendersi il prima possibile in modo da poter mostrare quanto vale veramente".