Lionel Messi che lascia il Barcellona. Questo è l'argomento più caldo in queste giornate di calciomercato. Qualcosa di epocale, quando finisce un rapporto sportivo come quello che lega il fuoriclasse argentino al Barça. Il presidente blaugrana Joan Laporta ha accusato la Liga di averlo costretto a non rinnovare il contratto di Messi a causa delle restrizioni sugli stipendi."Ho cenato con Laporta lo scorso 14 luglio, abbiamo parlato e ho mostrato a lui e ai dirigenti del Barcellona la documentazione dell'accordo con CVC. Loro mi hanno spiegato che era chiuso l'accordo con Messi e l'entusiasmo era a mille".