Le voci sull'addio di Lionel Messi al Barcellona si susseguono dopo il colloquio di ieri tra il fuoriclasse argentino e il nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman. C'è però da vedere in quali club potrebbe trasferirsi Messi in caso dovesse davvero lasciare la Catalogna. Da tempo si parla del sogno dell'Inter di portarlo in nerazzurro, e la società nerazzurra non ha mai fatto nulla per smentire categoricamente questa ipotesi. Come riporta il Mundo Deportivo, inoltre, su di lui ci sarebbe anche il ricchissimo Paris Saint-Germain (che domenica sera peraltro sfiderà il Bayern Monaco in finale di Champions League).