Leo Messi si è negativizzato dal Covid. Il sette volte Pallone d'Oro era risultato positivo dopo il Capodanno ed era rimasto bloccato in Argentina, dove aveva trascorso le vacanze insieme alla sua famiglia. Ora che è negativo, Messi è atteso nuovamente dal Paris Saint-Germain a Parigi: la Pulce si è imbarcata su un jet privato partito da Rosario con tutti i suoi parenti. Ad attenderlo c'è il primo allenamento del 2022 agli ordini di Pochettino, che si augura di averlo a disposizione per il prossimo match di campionato in programma domenica a Lione.