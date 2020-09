1









In un'intervista concessa a Sport, Leo Messi ha deciso di fare un deciso passo indietro nella sua guerra mediatica al Barcellona. Il numero 10 ha spiegato: "Vorrei mettere un punto finale dopo tanti fatti spiacevoli. Dobbiamo restare tutti uniti per il bene del barcelonismo e credere che il meglio debba venire. Ammetto di aver commesso degli errori, quello che ho fatto è sempre stato per il bene del club. Se quello che ho affermato o fatto può aver dato fastidio a tifosi o soci, non abbiate alcun dubbio del fatto che il mio intento fosse di far crescere e migliorare il Barcellona".