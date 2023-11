Lionel Messi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di France Football dopo la conquista del suo ottavo Pallone d'Oro, dove gli è stato chiesto anche della sua presunta rivalità sportiva con Cristiano Ronaldo.'A livello sportivo è stata una bella battaglia. C'è sempre stata molta rivalità tra di noi e noi ce ne siamo alimentati. Inoltre, lui voleva sempre vincere tutto. È stato un grande momento per entrambi e per tutti coloro che amano il calcio. Penso che sia lodevole che siamo rimasti in vetta per così tanto tempo: è estremamente difficile rimanere in vetta per 10 o 15 anni. È stato un grande momento e credo che rimarrà un grande ricordo per tutti coloro che ci hanno seguito'.