Forse l'ha fatto per alleggerire la tensione, magari anche un po' per frustrazione, ma quando Leo Messi ha tirato la maglia di Gigi Buffon il portiere si è fatto una gran risata. Il siparietto è successo in area bianconera, quando il portiere della Juve blocca il pallone e l'argentino, da dietro, per scherzare, gli tira la maglia. Buffon è girato dall'altra parte e sorride, davanti a lui c'è Bonucci che non ha nessuna voglia di scherzare basta un suo sguardo per caricare tutti. Quello tra Messi e Buffon è stato un duello dal primo all'ultimo minuto, che Gigi ha vinto su ogni fronte mantenendo la porta inviolata.