No Ronaldo no party. Da quando Cristiano Ronaldo non veste più la camiseta blanca, Lionel Messi non riesce ad incedere più nel Clasico di Spagna, contro il Real Madrid. Il portoghese era presente in tribuna ad assistere i suoi ex compagni, che hanno domato il Barcellona per 2-0 in una partita spettacolare di grandissima intensità. Neppure la presenza in tribuna del portoghese ha fatto scattare la scintilla alla Pulce: nei due anni di assenza di CR7 dal Clasico, ovvero da quando è passato alla Juventus, Messi non ha più segnato o fornito assist contro le Merengues.