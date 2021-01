Lionel Messi spacca il Barcellona. Secondo quanto emerge da un'inchiesta condotta da Mundo Deportivo tramite l'azienda specializzata Time Consultans, non tutti vogliono la permanenza della Pulce: il 52,2% degli interrogati ha risposto che il Barça dovrebbe fare uno sforzo per tenere Messi, ma il 46,8% ha risposto che i blaugrana non dovrebbero invece farlo. Di questo secondo gruppo nel dettaglio, il 33,6% ritiene che non si debba trattare se Leo vuole andarsene, mentre l'altro 13,2% vorrebbe il pugno duro per forzare l'argentino a fare un passo indietro e accettare il rinnovo senza rialzo dell'ingaggio.