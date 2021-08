Fino a qualche giorno fa si diceva che una delle pecce diera quella di non essere mai uscito dalla sua confort zone Barcellona, a differenza diche invece ha giocato in Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia. A CR7 manca solo la Bundesliga trai campionati top, Leo non si era mai mosso dalla Spagna. Fino ad oggi, quando il Psg ha annunciato il suo acquisto e dietro alla scelta dell'argentino, potrebbe esserci anche la volontà di smentire chi diceva che non sarebbe mai andato via dal Barça, e lanciare così una nuova sfida a Ronaldo.