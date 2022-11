Adani impazzisce al gol di Messi contro il Messico



pic.twitter.com/9qq8Harpmh — M4rk (@M4rkPhilips) November 26, 2022

Non é passata inosservata l'esultanza di Lele Adani in cabina di commento per Argentina-Messico, al gol dell' 1 a 0 di Messi. Sui social, infatti, decine di utenti stanno commentando in maniera negativa l'intervento dell'ex calciatore, l'esultanza a detta di molti troppo marcata ed esagerata.