Leo Messi, numero 10 e simbolo del Barcellona, ha parlato a RAC1: "Oggi la mia idea e quella della mia famiglia è di finire qui la mia carriera. Soprattutto a causa di come mi trono nel club e per come stiamo bene in questa città. Lasciare? In certi momenti mi sono sentito molto stanco, per vari motivi. E' successo in diverse occasioni, soprattutto nel 2013 e 2014, quando ho avuto il problema con il fisco spagnolo. È stata dura per me e la mia famiglia. In quel momento ho pensato di andarmene, non per il Barça ma per la situazione che stavo vivendo".



SU NEYMAR - "Questa estate per un momento ho pensato che Neymar sarebbe andato al Real Madrid, dato che aveva molta voglia di andar via. Aveva manifestato il suo desiderio di lasciare Parigi e credevo che Florentino Pérez e il Real avrebbero fatto qualcosa per portarlo via. Per il futuro non escludo nulla, nè che torni al Barcellona nè che vada al Real".



SU CRISTIANO RONALDO - "Mi sarebbe piaciuto che continuasse a Madrid, dava un 'plus' alla rivalità e al Clasico. Il Real comunque sarà davanti fine della stagione perché ha giocatori molto bravi, ma era chiaro che avrebbe sentito la perdita di Cristiano".



RITIRO - "Ogni anno vedo come sto e se posso continuare. Ormai ho un'età in cui si inizia a fare fatica ed è normale e logico. Potrei dire che arriverò a 35 o 36 anni e a qual punto non potrò più muovermi".