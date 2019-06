Lionel Messi ha parlato ai microfoni di Fox Sports. Tra i temi affrontati dalla Pulga c’è anche l’addio alla Spagna dello storico rivale Cristiano Ronaldo, che la scorsa estate ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi alla Juve. “L’ho detto a inizio stagione e a Madrid qualcuno si è arrabbiato, ma non si può perdere un giocatore come lui che fa 50 gol a stagione”, spiega il numero 10 del Barcellona e della nazionale argentina: “Ovviamente manca a tutto il campionato spagnolo, perché sono i migliori giocatori a rendere competitivo il torneo. E’ stato bello, perché volevamo migliorarci ogni anno ed era positivo per noi”.