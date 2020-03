Una delle notizie che era circolata tempo fa, quando si era vociferato della fuga di Guardiola dal City per via delle sanzioni Uefa, era stata quella di un possibile duo formato da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, alla Juventus. Fantamercato o suggestioni a parte, secondo quanto riporta As, il Barcellona avrebbe dato la sua personale "risposta" ad ogni eventuale rumors che vorrebbe la Pulce lontana dalla Spagna: offrire un contratto a vita, come già nel 2017 era stato fatto con Iniesta. Bisognerà capire se Messi accetterebbe questa condizione, così da perdere la possibilità di scegliere le sorti del proprio futuro.