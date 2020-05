Leo Messi dice la sua sulla ripresa del calcio. Il numero 10 argentino del Barcellona ha parlato in un'intervista al Mundo Deportivo con le idee piuttosto chiare: "Voglio tornare in campo, ma senza dovermi separare dalla mia famiglia. Tornare ad allenarci è un primo passo, poi sarà strano giocare senza i tifosi allo stadio. Il rischio di contagio c'è ovunque quando esci da casa, non bisogna pensarci troppo altrimenti ti passa la voglia. Capisco che sia essenziale rispettare i protocolli e adottare le massime misure di precauzioni necessarie".