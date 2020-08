Guillem Balagué, giornalista della BBC e biografo ufficiale di Leo Messi e Cristiano Ronaldo parla della stella del Barcellona a Repubblica: "Non lo avrei mai immaginato, ma dovrò spiegare bene perché Messi è andato via. Il Barcellona, come ha già fatto con Ronaldo, Schuster e Maradona, userà i propri mezzi per dire che il cattivo è Leo. Spero che la gente non sia ingenua. Prima o poi, Messi darà la sua versione dei fatti. Leo ha deciso che andrà via, non tornerà sui suoi passi. L’unica circostanza che potrebbe impedire a Leo di andare via è se il Barça esigerà i 700 milioni della sua clausola di rescissione. La sensazione, tuttavia, è il club non si opporrà più di tanto al suo addio. Bartomeu non vuole concludere il proprio mandato accumulando debiti che dovrebbero essere pagati dagli stessi dirigenti. Per il Barça, però, non avere più Messi sarà una punizione economico- commerciale durissima. Se il Barça non vorrà negoziare si finirà in tribunale, credo proprio che abbiano capito che non c’è altra possibilità che rescindere il contratto. Questa volta è diverso: sono tutti d’accordo: dal padre a Leo e la sua famiglia". Un futuro in Italia è possibile? Conte dovrebbe fare qualche variazione, ma sono certo che sarebbe molto contento di averlo all'Inter".