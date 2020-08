Sono giorni caldissimi in casa Barcellona. La disfatta storica contro il Bayern Monaco per 8-2 ha generato una cascata di eventi, a partire dal cambio di panchina con l’insediamento di Ronald Koeman a rivoluzioni dirigenziali, con l’addio ad Abidal e la promozione di Ramon Planes. Passando per il futuro di Leo Messi, per la prima volta realmente in discussione. La sua delusione per questa stagione da zeru tituli accompagnata al trasferimento degli affari del padre Jorge a Milano, ha alimentato numerosissime voci di mercato. Oggi la resa dei conti: come riporta la stampa spagnola, in giornata avverrà il confronto tra la Pulce, che ha interrotto le sue vacanze, e il nuovo tecnico blaugrana. Da qui passerà molto sul futuro di Messi e del Barcellona.