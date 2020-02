Messi o Maradona? Con il debutto di martedì al San Paolo del talento del Barcellona, nel teatro che fu del connazionale Diego Armando, si è riaperto il dibattito su chi sia il migliore al mondo. Anche Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto dire la sua, ieri sera prima di Lione-Juventus. In realtà, la domanda non era riferita ai due giocatori in particolare, ma parlando del terzo ha fatto sapere cosa ne pensa: ovviamente, parlava di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: "​Cristiano è il miglior giocatore di tutti i tempi, avendo nella nostra squadra è un vantaggio e dico che spesso in Italia ci dimentichiamo di avere un campione cosi nel nostro campionato e ce lo dovremo godere di più tutti"