L'ex calciatore della Juventus Miralem Pjanic è uno dei pochi calciatori ad aver giocato sia con Cristiano Ronaldo che con Messi. Questo il suo pensiero sulla Pulce, riportato ai microfoni di Mundo Deportivo: "Il mio rapporto con Messi? Leo mi parla molto, mi spiega cose sull'ambiente che all'inizio mi sfuggivano. Ha avuto fiducia di di me dal primo momento, incoraggiandomi, aiutandomi. Spettacolare. Come calciatore, non ne vedremo mai un altro come questo. Non so cosa farà ma vorrei essere al suo fianco per tanti anni".