Your browser does not support iframes.

In Spagna scoppia la bufera Leo Messi. La stella del Barcellona è finita nell'occhio del ciclone per il faccia a faccia con Joao Felix a fine primo tempo. Messi si avvicina minaccioso al pupillo di CR7 pochi secondi dopo la fine dei primi 45 minuti. Un confronto ravvicinato durato alcuni secondi e spento solo dall'intervento dei rispettivi compagni di squadra. Sui social, specialmente in Spagna, è esplosa la polemica. "Se la rifà con un ragazzino di 20 anni", scrive qualcuno. Altri sottolineano: "Se l'avesse fatto Ronaldo che sarebbe successo?" Ma tra le polemiche c'è anche spazio per qualche commento simpatico: "Joao Felix deve avergli detto che Ronaldo è meglio di lui".



Nella gallery i migliori commenti social