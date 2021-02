L'IFFHS (International Federation of Football History & Statistic) ente che si occupa di tenere le statistiche su tutta la storia del calcio, ha emesso la sua "sentenza" sui migliori giocatori sudamericani del decennio. Non poteva che essere Lionel Messi il vincitore di questa classifica. Senza la concorrenza di Cristiano Ronaldo, portoghese, il fuoriclasse argentino si è fregiato anche di questo riconoscimenti. Sul podio, rispettivamente al 2° e 3° posto, troviamo due brasiliani: Neymar e Dani Alves, quest'ultimo ex (tra le altre) della Juventus. In comune tra tutti e tre, la militanza nel Barcellona.