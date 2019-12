Lionel Messi ha parlato in un'intervista a La Liga: "Miglior marcatore della Liga? Essere il capocannoniere della Liga è speciale ed è uno dei premi più belli che ho vinto".



PUNIZIONI - "Ho iniziato a studiare più i calci di punizione per vedere se il portiere si muove prima, se fa un passo e se invece non reagisce, dove posiziona la barriera. La verità è che tutto è lavoro e allenamento, e io sto migliorando con l'allenamento".