Leo Messi ha lasciato il Barcellona. Boom! La notizia di ieri ha scosso il mondo intero. Non solo perché lascerà il Barcellona, il club di una vita nel quale è cresciuto fino a diventare uno dei giocatori più forti di sempre, ma anche perché, in realtà: Psg e Manchester City. In tempo di pandemia, sono le uniche due società in grado di fare un investimento così importante.- Le uniche che probabilmente avrebbero potuto pagare un ingaggio da più di 30 milioni a Cristiano Ronaldo, che ora è ancora più vicino alla Juventus. L'addio di Messi al Barcellona infatti ha messo sul mercato un top player mondiale,. Vederli insieme è impossibile, in nessun club. Nelle ultime ore il club francese ha già tentato un primo approccio con Messi e la sensazione è che all'orizzonte ci sia un testa a testa con il City a suon di milioni.- Ok Messi, ma chi gli fa posto? Il Real Madrid sorride da lontano, perché prima di provare l'affondo per Messi il Psg potrebbe aprire a una trattativa con le Merengues per Kylian Mbappé.. Se invece dovesse aprirsi la pista City, il sacrificato di Guardiola potrebbe essere Gabriel Jesus al quale i mesi scorsi aveva pensato anche la Juve. Sì, ma solo in caso di addio di Ronaldo. Ma CR7, con Messi sul mercato, è ancora più vicino alla permanenza a Torino.