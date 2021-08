L'annuncio del Barcellona che ieri sera ha comunicato la separazione conpuò cambiare tutto il mercato internazionale. La prima domanda è: dove andrà La Pulce? Negli anni scorsi era stato accostato anche alla Juventus ma non c'è mai stato un approccio da parte dei bianconeri, e non ci sarà nemmeno stavolta nonostante sia svincolato. Chi sogna la coppia con Ronaldo può dormire sogni tranquilli, gli unici club in grado di fare un investimento importante per prendere Messi sono il Manchester City e il Psg.